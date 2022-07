Algkooli remont käib ikka veel

Kuigi Haapsalu algkooli remont pidi lõppema juba ammu, käivad tööd Ehte tänava koolimajas ikka veel.

Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein ütles, et praegu on linnavalitsus veel seda meelt, et septembris alustavad õpilased õppetööd remonditud koolihoones. „Selline kurss on võetud,” ütles Sein.

Seina sõnul on ehitajatel veel pooleli viimistlustööd ja paigaldamata on köögitehnika. „Plaan on järgmisest nädalast korruste kaupa ülevalt alla mööblit paigaldama hakata,” ütles Sein. Möödunud nädalal pandi klassidesse kriiditahvlid, sel nädalal on plaanis paigaldada markertahvlid ja puutetundlikud ekraanid.

