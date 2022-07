Martna kolemaja jääb lammutamata

Martna osavald jätab lammutamata Kooli teel asuva kolemaja, sest see käib üle jõu.

Martna osavallavanem Janno Randmaa ütles, et kolemaja lammutamine oleks maksma läinud üle 100 000 euro. 70 protsenti saanuks küsida toetust, aga 30 000 eurot omaosalust on osavalla jaoks liig – eelarves lammutamise jaoks nii palju raha ei ole. „Järgmisel aastal lammutame,” ütles Randmaa.

Kooli teel asuva maja lammutamise teeb kalliks see, et kavas on lammutada pool maja ja pool alles jätta. „Ühes pooles on elanikud, küte ja vesi sees,” ütles Randmaa. Teine pool laguneb tühjana juba kümmekond aastat. Kahekorruselises nõukogudeaegses kahe trepikojaga majas on kaheksa korterit.