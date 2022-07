Elin Toona: olen selle vastu, et inimene on sunnitud kusagil olema

Kirjanik Elin Toona veedab 85. sünnipäeva Läänemaal, kus möödusid esimesed seitse aastat tema elust. Ülejäänu on teekond. Poolteist aastat tagasi jõudis ta taas koju.

„Minu elu on olnud kui teorada, mis tõi mu 77 aastat hiljem siia tagasi. Alati olen jätnud kõik maha ja tulnud ainult, seljakott seljas. Nagu tigu oma karbiga,“ ütleb ta ise selle kohta.

Toona on luuletaja, Läänemaa koolinõuniku ja kultuuriikooni Ernst Enno tütretütar, kes suurema osa oma elust on veetnud võõrsil – Saksamaal, Inglismaal, Singapuris, Bahamal ja USAs.

Õigupoolest on parim viis Toona mõistmiseks lugeda tema raamatuid. „Jah, muidugi olen ma loominguline. Kasutan sõnu – see on looming. Aga räägin ikka kogu aeg enda lugudest, või lugudest, mis on minu lähedal päriselt toimunud. Imekombel on igasugu seiklused mind otsinud, nii et inimestel on, mida lugeda,“ naerab kirjanik.

