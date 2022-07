Suvevolles võisteldi vihmasajus

Fotod: Enn Kerge

Suvevolle viiendal etapil palliti mööblitootja Bellfire OÜ auhindadele. Kui nädala eest võitlesid suvevolletajad lisaks vastastele ka palavusega, siis seekord pandi oskused proovile vihmasajus. Märjad olud vollesõpru ei seganud. Mängijaid kogunes piisavalt, vastavalt reitingutabelile moodustati viis naiste ja seitse meeste võistkonda.

Naiste turniiri võitsid Sirle Korm, Greete Tikerpuu, Heliko Nukki ja Annika Rouhiainen. Teise koha tiimis mängisid Aive Aljaste, Enge Edovald, Triin Heilu ja Annabel Saar ning kolmandaks tulid Evelin Merilainen, Riina Suits ja Tiia Laidinen.

Meeste turniiri parimad olid Kristopher Aljaste, Meelis Nukki, Markus Jundas ja Kaspar Kirsipuu. Järgnesid Priit Nukki, Taavi Käsk, Marko Olenko ja Kevor Jõgisalu. Kolmanda koha võitis kolmik Andres Kukk, Gert Käsk, Jaan Koppe.

Suvevolles on seljataga viis etappi. Tabelit juhib naistest 60-ne punktiga Evelin Merilainenen. Sirle Korm on kogunud 57 ja Aive Aljaste 56 punkti. Meeste liider Andres Kukk on kogunud 54 silma. Punktiga kaotab Kristopher Aljaste ja kolme silma kaugusel on Priit Nukki.