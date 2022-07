Linn kasutas Posti tänava ülekäiguradadel keelatud kive

Laupäeval avatava Posti tänava ülekäigurajad on laotud ebatasaste kividega, mis on neli aastat vöötradadel keelatud olnud.

„Sellest ei tea mina küll midagi. Kui selline määrus on, siis tuleb vaadata, mis saab,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Posti tänava ülekäigurajad on vastuolus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2018. aasta suvel välja antud ja seni kehtiva määrusega, mis sätestab puuetega inimeste erivajadustest tulenevaid nõudeid ehitistele. Määruse järgi ei tohi ülekäiguradadel kasutada muna-, täringu- ega muid ebatasast ning laia ja sügava vuugivahega kive. Erandiks on vaid muinsuskaitsealal olevad ülekäigud. Vaba tänava ristmikust algav Posti tänav aga Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealasse ei kuulu.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul on kogu Posti tänav ehitatud maastikuarhitektuurse nägemuse järgi. „Saan aru, et nende krobeliste kivide mõte on lisaks kujundusele ka turvalisus ehk ratturite hoo vähendamine ja autodele märguande andmine, et nad on jõudmas ristuvale alale,” ütles Mäesalu.

