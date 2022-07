Soov olla produktiivsem motiveerib otsima uusi lahendusi

Küsimus, kuidas vähema ajaga rohkem ära teha ja valmis saada, motiveerib inimesi otsima võimalusi aja kokkuhoidmiseks ja katsetama uusi nutikaid lahendusi. Nii on tehnoloogia arendajate väljakutseks täna pakkuda lahendusi, mis kasvatavad produktiivsust ja võimaldavad teha mugavalt tööd sõltumata ajast ja kohast.

Kui veel aasta tagasi saavutas tohutut menu slow-life ehk aeglase elamise filosoofia, siis nüüd, kus pikalt kodus viibimise periood on läbi saanud ja ka riigipiirid reisimiseks taas avatud, kasvab üha enam huvi tehnoloogia vastu, mis võimaldaks tööd, õpinguid ja igapäevaseid toimetusi liikuva eluviisi rütmis teostada.

„Tehnoloogia osas on sellega koos kasvanud kõige enam tahvelarvutite populaarsus, sest need on võrreldes arvutiga kaasaskandmiseks kergemad, kuid erinevalt telefonist saab tahvelarvutiga tänu selle suurele ekraanile oluliselt mugavamalt erinevates rakendustes toimetada,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina ning toob välja, kuidas tahvli abil veelgi produktiivsust kasvatada.

Vali multifunktsionaalsed ja efektiivsed lahendused

„Kuigi tehnoloogia saab olla abiks paljude pisiasjade ärategemisel, pole see produktiivsuse eesmärk – produktiivsus tähendab pigem nutikate lahenduste leidmist selleks, et teha ära palju olulisi toiminguid. Tehnoloogia saab selle jaoks aga pakkuda mugavat viisi tänu erinevate võimaluste koondamisele ühte seadmesse,” kirjeldab Mishina.

Liikuvat eluviisi ja produktiivsust hindavate kasutajate seas ongi tahvelarvuti kasutamise populaarsus kasvanud eeskätt seetõttu, et kunagi ammu pigem e-lugerile sarnanenud seadmest on tänaseks saanud arvuti kergem versioon, millel on suurem ekraan ja mugavam klaviatuur kui telefonil. „Tänu juurdelisatavale klaviatuurile ja uute tahvlitega sobivale puutetundlikule pliiatsile suudab üks seade asendada mitut teist. Nii pole vaja kanda kaasas rasket arvutit koos laadijaga või eraldi märkmikku ja pliiatsit” selgitab tehnoloogiaekspert, miks nutisõbrad eeskätt milleeniaalide ja X-generatsiooni näol tahvlit hindavad.

Kasu on võrguühenduses olevast seadmest, mis ei ole pidevalt laadija küljes

Liikuvaks eluviisiks ja produktiivsuse kasvatamiseks sobivat tehnoloogiat otsides tasub Mishina sõnul pöörata tähelepanu ka seadme omadustele, mis määravad, kuidas see tegelikult erinevates kohtades ja olukordades hakkama saab. „Ka siin on tahvelarvutitel suur eelis, sest SIM-kaardiga tahvli puhul pole tarvis pidevalt otsida WiFit või kulutada telefoni hotspot-rakendust selle loomiseks – tahvel on ise pidevalt internetiga ühenduses,” selgitab ta.

Sealjuures pole vähemtähtis ka aku vastupidavus. „Pole kasu seadmest, mille aku saab poole koosoleku või loengu pealt tühjaks – eriti kui pole kaasas laadijat või kui seadme laadimine samal ajal tähendab ebamugavat isteasendit. Võrreldes teiste nutiseadmetega peab uusimate tahvelarvutite aku ooterežiimis vastu koguni 28 päeva või HD-videote järjestikusel vaatamisel kuni 12 tundi järjest,” kirjeldab Mishina MatePad tahvli näitel. “Seadme laadimiseks uuesti sellisele tasemele kulub aga vaid paar tundi.”

Avasta lisalahendusi tehnoloogia võimekuse tõstmiseks

Tehnoloogiaekspert Jekaterina Mishina julgustab produktiivsuse-huvilisi uurima ka lisalahendusi, millega on võimalik olemasolevaid tehnoloogiavidinaid veelgi võimsamaks muuta. „Näiteks tahvelarvutite puhul aitab nende juurde lisatav klaviatuur trükkida mugavamalt pikki tekste ning liikuda kiirkäsklustega erinevate akende vahel. Avatud akende arv ekraanil on aga samuti sõltuv tahvli mudelist – uute tahvlite puhul nagu MatePad saab korraga avada ekraanil koguni neli erinevat akent,” kirjeldab ta.

„Samuti saab tahvelarvutiga kasutada puutetundlikku pliiatsit, mis muudab märkmete tegemise, nende salvestamise ja hilisema muutmise või edastamise elektrooniliselt palju lihtsamaks,” selgitab ta. “Nii näiteks saab ühes aknas vaadata loengut või webinari ja teises samal ajal märkmeid kirja panna – kas siis pliiatsi või klaviatuuri abil.”

Selle kõige puhul jääb Mishina sõnul peamiseks, et neid tegevusi oleks võimalik teha sõltumata ajast ja kohast – kas samal ajal bussis sõites, kohvikus viibides või hoopis matkal olles – oluline on see, et tehnika aitaks igapäevategevusi lihtsamini teha, mitte ei pidurdaks meie kiiret mõttelendu.