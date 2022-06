Kuigi Haapsalu linna algkooli remont pidi lõppema 1. juunil, kestab ehitus veel edasi. Pooleli on viimistlustööd, puudu on osa valgusteid, probleeme on ka automaatikaseadmete ja nõrkvooluga. Lisaks tuleb teha töid, mida projekt ette ei näinud – peatrepile ja Suur-Lossi tänava poolsele välistrepile tuleb panna trepikate. „Neid töid projektis polnud, aga treppe ei saa nii jätta, nagu nad on,” ütles Haapsalu ehitusnõunik Aivar Sein.

