Juhtkiri: otsige abi

Viimase paari aasta jooksul on meie elu kulgenud nagu Ameerika mägedel kriisist kriisi. Kõigepealt kaks aastat koroonahirmu ja -piiranguid, kus inimesed olid surutud koduseinte vahele ning pidid seal oma hirmude ja muredega ise hakkama saama. Nagu olnuks sellest veel vähe, lõhestas maskikandmine ja vaktsineerimine ühiskonna kahte vaenulikku leeri.

Eelmise aasta lõpus jahmatas energiahindade hüppeline tõus koos nüüd järjest hoogu koguva hinnaralliga. See kõik on pannud paljud pered muretsema edasise hakkamasaamise pärast. Eelmistest kriisidest veel toibumata, tõi veebruaris uue šoki kaasa Venemaa rünne Ukrainale. Kuigi meie tagahoovi pommid ei lange, ei lase päevast päeva loetavad sõjauudised, saabuvad sõjapõgenikud ning sõja tõttu veelgi hoogsam hinnatõus ja tarneraskused end inimestel turvaliselt tunda.

On tunne, nagu häid uudiseid maailmas enam polekski – isegi kevad ei rõõmusta meid soojade ilmadega. Kui üks asi korraga inimest ei murra, siis järjest saabuvad raskused hakkavad tahes-tahtmata lõpuks mõjutama inimeste vaimset tervist.

Sageli tahame end näidata tugevamana, kui oleme, ega saagi ise aru, kui katki me juba oleme. Kuigi vaimse tervise hoidmisest on alates koroonakriisi puhkemisest järjest rohkem räägitud, pole kuhugi kadunud valehäbi, et abi küsimine on nõrkadele,. Pealegi on paralleelselt liikvel sõnumid, et psühholoogiline abi on raskesti kättesaadav, spetsialiste napib ja järjekorrad on pikad.

Nüüd on sotsiaalministeerium pakkunud omavalitsustele raha, et psühholoogiline ja vaimse tervise abi rohkemate inimesteni jõuaks. Ärgem siis jäägem oma mures üksi, vaid otsigem abi. Vahel polegi vaja rohkemat kui võimalust võõra inimesega rääkida, et peas kerivad mõtted rõõmsama suuna võtaksid ja elu probleemidest hoolimata ilusam paistaks.