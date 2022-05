Lihula ja Virtsu kergejõustikulapsed võitsid tihedas konkurentsis medaleid

Pärnu koolide kergejõustiku meistrivõistlustel tulid medaliga koju kolm Lääneranna sportlast.

Noormeeste U18 (2005-2006 sündinud) vanuseklassi kuulitõukes tuli kaks medalivõitu meie koolidele. Kevadel Virtsu kooli lõpetav Joonas Vestli tegi kodukooli eest viimasel võistlusel vägeva etteaste. Ta tõukas viiekilost raudmuna uueks rekordiks 11.58 ja võitis Pärnumaa meistrivõistluste hõbeda. Kohe tema järel sai Lihula kooli üheksanda klassi õpilane Kevin Leemets tulemusega 9.80 kolmanda koha.

Samuti Lihulas põhikooli lõpetavad Paul Lomp ja Timmo Kaasik tegid hea etteaste 1500 meetri jooksus. Lomp sai vägeva lõpuspurdiga pronksmedali, Kaasik oli kuues. Ajad vastavalt 5.20,46 ja 5.39.07.

U16 (2007-2008 sündinud) klassis tegid head stardid Virtsu neiud. Heleliis Loops tõuaks kolmekilost kuuli 8.31 ja sai spordi kõige halvema koha, neljanda. Sama saatus tabas Kertu Keskülat kõrgushüpes. Talvel ka 1.40 ületanud Kesküla sai sellel korral kirja 1.25.

Kõige nooremate tüdrukute U14 (2009-2010 sündinud) võistluses tegid kahekesi kaks suurepärast starti Lihula sportlased Radele Kanter ja Kirsi Kunz. Palliviskes viskasid nad isiklikeks rekorditeks vastavalt 30.12 ja 29.30 ja olid sellega kuues ja seitsmes. Ka kõrgushüppes olid nad tublid. Tugeva ja keerutava tuulega oludes said noored hästi hakkama. Kanter jäi esimesena medalist ilma, ületades 1.20. Talvel isikliku rekordi 1.25-ni viinud Kunz oli 1.15-ga kümnes. Kanter tegi veel kaugushüppes imelise võistluse. Koguni 30 võistleja hulgas väga pikaks veninud võistluses pääses ta kõigepealt finaali. Seal parandas ta kaks korda isiklikku rekordit, hüpates lõpuks 3.80. See andis tubli kuuenda koha.

Sama vanade tüdrukute 300 meetri jooksus tegi hea etteaste Kertu Kärp, läbides võistlusmaa 56.68-ga.

Noored valmistasid õppeaasta tähtsaimaks jõuprooviks ette õpetajad Maarja Jõevee, Kristi Kangur, Mairo Kanter ja treener Jaanus Getreu.

Igal aastal on maikuu Pärnumaa koolide kergejõustiku meistrivõistlused toonud starti väga palju noori. Käesolev külm kevad võis eeldatavasti osalejate arvu vähendada, kuid seda siiski ei juhtunud. Kokku võistles Pärnu Rannastaadionil üle 20 kooli ja registreeritud oli 304 kergejõustiklast.

Võistlustulle astusid ka Lõuna-Läänemaa koolide Virtsu ja Lihula kergejõustiklased. Noored lõunaläänlased tegid taas suurepärase võistluse. Linnakoolide ja sealsete kergejõustikluklubide sportlastega võisteldi kui võrdne-võrdsega. Nimetatud võistlused on just sellised, kus osalevad noored, kes on saanud mingigi ettevalmistuse. Just sellistes oludes peab noor taluma võistluspinget ja stressi. Meie lapsed said sellega suurepäraselt hakkama.

Peagi ootab noori lõunaläänlasi ees kergejõustikuvõistlused Tallinnas ja Haapsalus.