Riik aitab vaimse tervise tuge pakkuda

Sotsiaalministeerium annab kohalikele omavalitsustele raha vaimse tervise teenuse osutamiseks, omavalitsused julgustavad inimesi abi küsima.

Inimestele on psühholoogilise abi saamine tasuta, sest nõustajate palgaraha katab sotsiaalministeeriumi toetus. Seda küll vaid sel aastal. „Kena oleks, kui riik seda programmi ka järgmisel aastal jätkaks,” ütles Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare. „Kui ei jätka, aga programm on vajalik, peab linn selle mingil kujul üle võtma, sest oma inimeste toetamine on igal juhul omavalitsuse ülesanne,” lisas ta.

Aasta on Rootare sõnul piisav aeg, et aru saada, kas projekt on vajalik ja jätkusuutlik. „Selle aja jooksul selgub, kui palju on pöördumisi ja kas see on üldse tõhus,” ütles ta. Toetus on Rootare sõnul praegu väga õigustatud – pikalt kestnud koroonakriis, sellele järgnenud energiakriis, mis suurendas hüppeliselt väljaminekuid, ning ka sõja puhkemine Ukrainas. „Kõik see hakkab lõpuks inimeste vaimset tervist mõjutama,” ütles Rootare.

