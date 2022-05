Rannarootsi muuseum läheb Ruhnu talgutele

Teisipäeval sõidab neli rannarootsi muuseumi töötajat Ruhnu, et korrastada seal muuseumile kuuluvat Korsi talu.

Plaanis on katta toiduaida ja vana lauda pööningud geotekstiiliga, sest kahe hoone rookatused lähevad suvel vahetusse. Rannarootsi muuseumi juht Ülo Kalm ütles, et kuna Korsi talu pikkmaja käivad krõbistamas puidumardikad siklased, on kaasa võetud ka tärpentini ja süstlaid. Nendega püütakse kahjurist jagu saada.

Kokku läheb talu juurde töid tegema Haapsalust viis inimest, lisaks muuseumi töötajatele ka üks eestirootslane Einbyst. Kohapeal tulevad neile appi ka ruhnlased.

Kalm ütles, et kui ilmataat lubab, tuleb muuseumirahvas Ruhnust tagasi neljapäeval. „On olnud kordi, kus oleme ilma tõttu olnud saarel nädal aega ja ka kordi, kui oleme saart eemalt näinud ja tagasi pöördunud,” ütles Kalm.