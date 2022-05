Augustibluus avalikustas läbi aegade võimsaima esinejaterivi

Augsutibluus avaldas seekordse festivali ajakava ning tegi teatavaks lõpliku esinejaterivi. Varakevadel avaldatud kümnele esinejale lisandus programmi mitmeid bluusimaailma tunnustatud tegijaid USAst ja Kanadast, Itaaliast, Soomest ja Eestist.

Bluusi sünnimaalt USAst on Augustibluusile saabumas Devon Allman Project, kus teevad kaasa bluusimaailma tippu kuuluvad kitarristid Larry McCray ja JD Simo. Paljude auhindadega pärjatud kitarrist, laulja ja laulukirjutaja Devon Allman on legendaarse The Allman Brothers’i asutaja Gregg Allmani poeg, kes ka ise kaheksakümnendatel koos isaga mainekas bändis mänginud.

Reedel, 5. augustil astub festivali pealavale Ariel Posen, keda Rolling Stone Magazine peab „tänapäeva kitarrikangelaseks” ja kelle Music Radar on „maailma kümne parima rokkkitarristi” hulka valinud. 33-aastase kanadalase muusika on traditsioonidest juurduv aga vägagi tänapäevane, haarates mõjutusi nii rock’n’rollist, americanast, soulist, R&Bst kui ka biitlitest inspireeritud popist.

Ameerikast on festivalile saabumas ka suupillimängija ja laulja Tad Robinson, kes Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu ning kel on ette näidata suisa kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni. Otse Nashville’ist saabub kodumaale Eesti edukaim kitarrist Laur Joamets, kes on ookeani taga koos Lõuna-Aafrika päritolu lauljanna Laura Reed’iga loonud bändi LORE. Duo, mis segab grunge, bluusi ja roki elemente ehedateks elektrilisteks Americana hümnideks, ilmutas möödunud aastal albumi, mille esiksinglit „Surrender” esmaesitleti muusikaajakirjas Rolling Stone.

Esmakordselt astub Augustibluusi lavale Karl-Erik Taukar spetsiaalselt selleks festivaliks loodud kavaga „Sinine Laupäev: Taukar Goes Blues”. Tegemist on ainukordse ülesastumisega, kus Taukar koos erikülalistega toob lavale valiku põnevaid töötlusi eesti bluusi kullafondi kuuluvatest paladest.

Põneva duo moodustavad Brasiiliast saabuv jump bluesi meister, kitarrist Igor Prado ning tänapäeva parimate Hammond B-3 spetsialistide hulka kuuluvaks peetav Raphael Wressnig Austriast. Soomest saabuvad festivalile näitleja Ilkka Merivaara ansambliga Country & Western Dekadenz ning Soome bluusi elav legend Esa Kuloniemi. Ungarist on Haapsallu tulemas T. Rogers & Fekete Jenö: Chicago Blues Union ning Inglismaalt kolmel viimasel aastal UK Blues Awards ,,Aasta bluusibändi” nominendiks valitud Cinelli Brothers.

Augustibluusi kodumaiste esinejate hulgas on sel korral mitmeid säravaid naisvokaliste. Lavale astuvad Laura Prits ansambliga Ziggi Wild, Liisa Tetsmann ja Rubundi, Eesti esimene vodevillibluusi lauljatar Kaisa Ling ning pühapäeval Haapsalu toomkirikus gospel-kavaga ülesastuv Rebecca Kontus. Traditsioonilise luulekontserdi raames astuvad reedel lavale näitleja Rain Tolk koos ameerkilasest saksofonisti Steve Vanoni ning Romantilise Luulekava eestvedaja Georg Merilooga. Kolme päeva jooksul toimub festivali kaheksal laval kokku 28 kontserti.