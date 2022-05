Kanepi on suureks slämmiks valmis

Eelmisel nädalal Pariisis liivaväljakutel peetud WTA 125 turniiril Trophee Lagardére oli esimene asetus Kaia Kanepil (WTA 46.). Kahjuks tuli tal poolfinaalis alla vanduda USA 21aastasele mängijale Claire Liule (WTA 118.) 4:6, 6:2, 0:6.

Esmalt oli Kanepi alistanud 20aastase venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 104.) 6:4, 6:2. Järgnevates ringides mängis ta üle 17aastase Tšehhi tulevikulootuse Linda Fruhvirtova (WTA 202.) 7:6 (7:4), 6:4 ja 25aastase horvaaditari Donna Vekici 6:4, 6:1. Vekicile oli ta kahel eelneval korral kaotanud, seega esimene võit selle vastase üle.

Tennisespetsialistid teavad muidugi paremini, aga tundub, et Kanepi praegune juhendaja ameeriklane Dave Marshall innustab hoolealust pallingul rohkem riskima. Topeltvead on üsna sagedased, kuid õnnestumise korral võib vastane kohe hätta jääda.

Kanepi on alati rõhunud võimsale löögiarsenalile ja hetkel tundub, et ega ta oma parimate päevade tasemele suurt alla jää. Mänguvorm on kohati küll heitlik ja aeg-ajalt kipub Kaia ka kätt väristama, aga selline on ta ikka olnud. Kokkuvõttes võib loota, et järgmisel nädalal algavatel Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel pakub Kanepi meile põnevat kaasaelamist.