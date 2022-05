Jõesoo ja Jaunmuktane olid kõige kiiremad

Kullamaa 33. maijooksule oli registreerunud 113 osalejat, kellest kümmekond jäi küll stardijoonele tulemata.

10kilomeetrisel põhidistantsil asus starti 21 meest ja 11 naist. Meeste seas olid soosikuteks Võntkülast pärit Argo Jõesoo ja haapsallane Lauri Luik. Neli kilomeetrit läbisid nad paarisrakendis, siis läks Jõesoo oma teed. Võiduaeg 34 minutit 15 sekundit jäi mullusele parimale 24 sekundiga alla (Riho Kirsipuu 33.51, tänavu ei startinud), kuid oli teisena finišeerinud Luigest 77 sekundit kiirem. Kolmandana oli päral Märjamaa mees Ragnar Raud (35.59).

Võidumees ütles, et püüdis pidevalt ühtlast tempot säilitada. „Algul püüdsin veidi isegi tagasi hoida, et lõpus ära ei kustuks. Ometi läks seitsmendal kilomeetril veidi raskeks. Tegelikult oli eesmärk võimalikult ühtlase tempoga rada läbida,” ütles ta.

Luik lisas, et püüdis Jõesooga võimalikult kaua koos püsida. „Aimasin juba starti minnes, et tal on jooksuvorm praegu parem kui mul. Korraks tundus mulle, et ta ootab mind järele, aga see oli muidugi petlik,” ütles Luik.

