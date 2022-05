See tüütu jalaseen! Kuidas haigusest lahti saada?

Jalanahaseenhaigus on väga levinud seenhaiguse vorm, mida esineb 15-20% arenenud riikide elanikest. Südameapteegi proviisor Ave Niidu selgitab, miks see tekib ja kuidas sellest lahti saada.

Jalanahaseenhaigusesse nakatumine toimub haige inimese küüntest ja taldadelt eraldunud mikroskoopiliste osakeste kaudu, mis sisaldavad seeneniidistiku elemente. Tekitajaid leidub kõige enam niisketel pindadel nagu basseiniäärtel, üldkasutatavad duširuumide ja saunade põrandatel. Nakatuda võib ka nakatunud jalanõude kandmisel. Nakatumist soodustavad naha mikrotraumad, õhku mitteläbilaskvate jalanõude kandmine, jalgade liighigistamine ja keskkonna suur niiskus.

Jalaseenhaigus algab hiilivalt ja ei põhjusta tavaliselt suuri vaevusi. Enamasti esineb naha kihelust ja sügelust. Esmalt tekib kahjustus 4-5 varba vahele, edaspidi saavad haaratud ka ülejäänud varbavahed, jalatallad ja taldade külgpinnad. Haigestud nahk sügeleb ja ketendab, vahel on nahk ka niiske ja pehme, jalad higistavad liigselt ja lõhnavad halvasti. Halba lõhna põhjustavad kahjustunud nahal kiiresti paljunevad bakterid. Taldade naha haigestumise tunnuseks on nahaketendus ja punetus.

Jalanahaseenhaigust diagnoositakse visuaalselt kaebuste olemasolul, diagnoosi kinnitab seeneniidistiku leidmine koldest.

Jalaseenega kaasneb sageli küüneseen

Küüneseenhaigus on küüneplaati kahjustav seeninfektsioon. Haigestumist soodustavad kitsaste jalanõude surve ja küünte traumad. 90% juhtudest on haiguse tekitajaks dermatofüüdid, harvem pärmseen. Kõige sagedamini kahjustuvad esimese ja viienda varba küüned. Tihti kaasub varbaküünte haigestumine jalaseenhaigusega. Infektsioon algab ühe küüne ühest või mõlemast nurgast ning levib tasapisi kogu küünele. Küüs pakseneb ja muutub kollakaks ning sakiliseks. Kahjustatud küüs on paksenenud ja ebasümmeetriline.

Kuidas seent ravida?

Apteegi käsimüügiravimite ja toodete hulgas leidub erinevaid geele, kreeme ja lahuseid seeninfektsiooni edukaks raviks. Neid kantakse puhtale kuivale nahale igapäevaselt 1–2 korda päevas haigussümptomite kadumiseni. Sõltuvalt tootest kestab ravikuur 2–4 nädalat. Oluline on samaaegselt desinfitseerida jalanõusid, sukki ja sokke spetsiaalse seenevastase desinfitseeriva lahusega, et vältida haiguse edasikandumist. Desinfitseerivat lahust on soovitav kasutada ennetava meetmena spaades, ujulates, avalikes saunades ja duširuumides.

Küüneseene raviks kasutatakse seenevastase toimega ravilakke ja küünepliiatseid ning tõsisematel juhtudel retseptiga müüdavaid seenevastaseid tablette. Küüneseene ravi on pikaajaline ja kestab 9–12 kuud kuni varbaküüs on täielikult välja kasvanud.

Seeninfektsiooni on lihtne ennetada

Seeninfektsiooni teke ei ole paratamatu ning seda saab väikeste igapäevaharjumuste juurutamisega lihtsasti ennetada. Jalgade eest tuleks hoolt kanda igapäevaselt – pesta ja kuivatada neid hoolikalt pöörates erilist tähelepanu varbavahedele. Kuivatades tuleks alati kasutada isiklikku rätikut, kuna teiste inimeste rätikud võivad sisaldada seeneniidistiku osakesi, mis võivad nahale edasi kanduda. Samal põhjusel ei tohiks kanda teiste inimeste jalanõusid. Jalgade liigse higistamise ja seene levikuks sobiva niiske keskkonna tekke vältimiseks tuleks kanda naturaalsest materjalist sokke ja jalatseid.

Spaades, saunades ja üldkasutatavates duširuumides tuleks vältida paljajalu käimist ning kanda plätusid. Seenhaiguse ennetamiseks võib neis kohtades kasutada ka seenevastase toimega desinfitseerivat spreid. Nii võid kindel olla, et tülikas ja ebameeldiv seenhaigus sinu jalgu kimbutama ei tule.