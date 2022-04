Laiküla maantee ääres vohab katkujuur

Haapsalu–Laiküla maantee ääres saab imetleda hiiglasuurt katkujuurevälja, mis on just praegu kõige kaunim, sest katkujuured on täies õies.

Katkujuur on paiselehe kõrval üks esimesi kevadisi õitsejaid. Pärit on ta Uus-Meremaalt ja levinud meil võõrliigina. „Ilmselt on ta loodusesse laiali läinud mõisaparkidest,” ütles Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker. Arvatakse, et Eestisse tõid selle taime keskajal mungad. „Vanasti oli teda ka Haapsalu lossipargis, aga enam vist mitte,” ütles Valker.

Kui kasvukoht on sobiv, moodustab katkujuur suuri välju, mis torkavad oma lillade õitega varakevadel hästi silma. Hiljem kasvatab taim endale vägevad, ligi meetrikõrgused lehed. Keskajal arvati, et katkujuure lehed ja risoom ravivad langetõbe, köha ja katku ning parandavad haavu. Katkujuure seemned meil ei valmi ja taim paljuneb juurevõsude abil.