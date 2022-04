Tiit Salumäe ülestõusmispüha tervitus

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Christ is risen! He is risen indeed!

Jesus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Христо́с воскре́се! Вои́стину воскре́се!

Selle iidse ülestõusmistervitusega pöördun sinu poole sellel raskel aastal esmakordselt ka ukraina keeles ja soovin kõigile õnnistatud Kristuse, meie lunastaja ülestõusmise pühi.

Nende sõnadega on kristlased tervitanud üksteist ülestõusmispühade hommikust kuni taevaminemise pühani kaks tuhat aastat! Ülestõusmispühi tähistame küll kord aastas, aga igal pühapäeval tuletame meelde Jeesuse Kristuse ülestõusmist surnuist nädala esimesel päeval. Ülestõusmine oli Kristuse jüngritele nii oluline, et nad hakkasid kogunema nädala esimese päeva varahommikul ja tuletasid meelde, et esimesed naised läksid Kristuse haua juurde ning leidsid selle tühja olevat. Koos algkogudusega tunnistame ka täna, et Jeesus elab. Temaga kohtudes muutub kurbus rõõmuks, rahutus rahuks, lein ülistuseks ja elu saab uue tähenduse ja eesmärgi.

Taas oleme süüdanud paasaküünla, seekord numbriga 2022 AD. Jeesus ütles: „Tuld olen ma tulnud viskama maa peale, ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud!“ (Lk 12:49) Meie soov ja palve on, et see tuli peab põlema ka meie kõigi südames. Me ei saa teisiti kui usust tunnistada ka rasketel aegadel. 16. sajandil elas Hispaanias karmeliidi müstik püha Risti Johannes. Ta pidi kogu oma elu vältel taluma tagakiusamist ja isegi vangistust. Püha Risti Johannes kirjutas: „Mida raskem on koorem, seda kergemaks see saab, kui seda kantakse armastusest Jumala vastu.” Paneme tähele, et mitte et kõige raskem koorem saab kergeks, kui seda kantakse armastusest Jumala vastu, vaid mida raskem koorem, seda kergemaks see saab. See on üks neist tarkustest, mida praeguses sõjaolukorras peame õppima. Kellele on antud palju, sellelt ka nõutakse palju.

Kristuse võit surma üle on lõplik, kui me oleme Kristusega ristimises maha maetud, oleme koos temaga igavese elu osalised.