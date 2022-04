Keeletark: Selveri selvur tegi selvijaga selvefoto

Möödumas on 50 aastat legendaarsest uudissõnade võistluse väljakuulutamisest. Sel puhul aprillis tagasivaade mõnele võistlusel edukaks osutunud sõnale.

1972. aasta uudissõnade võistlus oli tähelepanuväärne, nagu on maininud keeleteadlane Peeter Päll, siis suisa märgiline, sest „tõi rahva sõnaloome juurde“. Sellelt võistluselt on käibele tulnud näiteks kohuke. Võistlusel otsiti muuhulgas sobivat lühikest vastet sõnale iseteenindus. Edukaks osutus teatavasti selve, mille aluseks on ingliskeelne self, selves (ise). Uudissõna autor oli Helve Pärt.

Huvitav on jälgida, kui palju eri tuletisi, liit- ja tegusõnu selvega moodustati. Näiteks mis võiks olla selvemõskla? Selvemõskla oleks tulnud iseteeninduspesumaja asemele (mõskma on murdesõna, mis tähendab pesema). Tõsi, leiti, et selvemõskla on küll lühem, kuid mitte selgem, lisaks pole seda kerge hääldada.

Pakuti veel selvur (selvekaupluse töötaja), selvepardla (iseteenindusega habemeajamistöökoda), selvelaud (Rootsi laud), selvla (selvekauplus) jne. Selvlat peeti õnnestunud leiuks, samas soovitati selvlat mitte selvekaupluse sünonüümiks, vaid tähistama iseteenindusettevõtteid üldse, näitelauseks toodi „Selvekaupluste, selvesööklate ja selvepesumajade esindajad tulid kokku, et arutada selvlate probleeme“. Tegusõnadest levis selvima (iseteenindama).

Oldi üsna loomingulised, näiteks kirjutati, et piimapood on nüüd selvel või siis selvijail võtta selvekorvid. Aimée Beekman kasutas oma 1982. aastal ilmunud loos „Vabajooks“ aga hoopis selvevangla. Nüüd on käibele tulnud selvefoto.

Mööda ei saa minna Selverist, mis on ka tuletatud sõnast selve (keeleteemad pole Selverile võõrad, nii näiteks on Selveris kartulikrõpsude asemel kasutatud sipsid).

Kuigi selve pole osutunud nõnda populaarseks uudissõnaks kui kohuke, pakub see mängulusti küll. Võiks ju ka öelda, et Selveri selvur tegi selvijaga selvefoto.