Galerii: tänasest jätkub Posti tänava remont

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna hommikul alustasid YIT Eesti ASi töömehed pärast talvist tehnoloogilist pausi Posti tänava remondiga.

Esimesena alustasid töömehed talveks pandud teekatte eemaldamist, et tee oleks talvel liiklusele avatud.

Kuigi remont algas alles täna, on tee liiklusele suletud olnud juba möödunud nädala esmaspäevast. Varem on Posti tänava objektijuht Riho Tahker selgitanud, et tee suletakse varem, et inimesed harjuksid taas uue liikluskorraga.

Posti tänava remont algas mullu 5. juulil ja pidanuks valmis saama tänavu 31. jaanuariks. Novembri lõpus saabunud külma tõttu pandi tee-ehitus detsembrist pausile ja tee avati liiklusele ühesuunalisena.

Posti tänav peaks lõplikult valmima juunis.

Posti tänava remont läheb linnale maksma üle 3,6 miljoni euro. Miljon eurot sai linn riigilt transiitteede korrastamise toetust ja 303 000 eurot on nn koroonaraha. Ülejäänud summa ehk omaosaluse tagab linn laenurahaga.