Kaitseliit korraldab rahvamatka Valge Laeva auks

Järgmisel nädalavahetusel toimub 25. korda sõjaline patrullvõistlus Valge Laev, mida kaitseliidu Lääne malev koos naiskodukaitse Lääne ringkonnaga tähistab rahvamatkaga.

„Et tugevdada kodanike ühtekuuluvustunnet ning tunda rõõmu liikumisest,” lausus Valge Laeva korraldaja Tanel Tuisk.

Tuisu sõnul on tegemist laternamatkale sarnase jalutuskäiguga metsas, kus giid on ees ja ülejäänud järel. „Mööda metsarada liikudes tutvustatakse kohalikku ajalugu” ütles Tuisk.

Matkaks kogunetakse laupäeval, 9. aprillil kell 16 Roosta Puhkekülla. Matk ise algab aga Dirhami sadamast, kuhu matkalised sõidutatakse kohale sõjaväe veoauto kastis.

Matka pikkus on ligikaudu 7 km ja kestab see neli tundi. „Soovitame osalejatel selga ja jalga panna ilmastikule sobivad ja mugavad riided ning jalanõud. Võimalusel võtta kaasa tasku- või pealamp,” selgitas Tuisk. Matka lõpp-punktis Roostal pakuvad naiskodukaitsjad kehakinnituseks sooja suppi.

Kaitseliidu Lääne maleva traditsiooniline patrullvõistlus Valge Laev on tänavu 8.-9. aprillil Palivere ja Roosta vahelisel maa-alal. Neljaliikmelised võistkonnad peavad varjatult läbima linnulennult 18-37 kilomeetrit. Võistlejatel tuleb rajal arvestada vastutegevusega ja läbida kontrollpunkte, kus tuleb täita erinevaid militaarteemalisi ülesandeid.

Võistlejatele on avatud kolm trassi. Roheline rada ehk kodutütardele ja noorkotkastele mõeldud rada on linnulennult 18 km. Punane rada ehk edasijõudnutele mõeldud trass on linnulennult 37 km.

Sel korral on avatud ka 7 kilomeetri pikkune sinine ehk rahvarada. Sinisele rajale on oodatud individuaalselt võistlema kõik huvilised.

Patrullvõistlusel osaleb kuni 26 võistkonda eelregistreerimise kiiruse alusel.

Esimene Valge Laev korraldati 1994. aastal.