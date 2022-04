Lõuna-Läänemaa JK naiskond lõpetas rahvaliiga neljanda kohaga

Kolm ja pool kuud kestnud naiste saalijalgpalli rahvaliiga hooaeg on lõppenud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskonnale.

Laupäeval mängiti Jõgeval rahvaliiga pronksmedalikohtumine Jõgeva Wolves naiskonna vastu.

Lõunaläänlased olid taas igati tublid. Kaks naiskonda lõpetasid sarnaselt alagrupifaasi, saades oma grupis teise koha. Lõuna-Läänemaa JK tuli tugevast viieliikmelisest alagrupis nelja võidu, kahe viigi ja kahe kaotusega kahe parema hulka.

Poolfinaalis kaotasid Jõgeva jalgpallurid JK Voltale 4:8, meie naiskond aga ülipingelise kohtumise teise alagrupi võitjale SK Barcale 4:5. Seega oli oodata pronksikohtumises põnevat mängu. Selliseks see mäng ka kujunes. Mõlema naiskonna väravalöögid olid võrdsed, Jõgeval 13, Lõuna-Läänemaa JK-l 12. Ehk olid koduväljaku naiskonnal veidi õnne rohkem. Igatahes suutsid nad kaks korda rünnakud resultatiivselt lõpetada. Meie mängijate sõnul olid sellel korral lõunaläänlased just selles faasis hädas. Kokku tähendas 0:2 kaotus Rahvaliiga debüüthooajal kõrget neljandat kohta.

Saalihooajaga tuleb igati rahule jääda. Naiskonna eestvedajad olid naismängijad ise. Mängijate registreerimine, treeningtöö, võistluskalendri koostamine, koduturniiri korraldamine oli suur töö. Lisaks otsiti ise toetajad. Soetati kaks paari uhiuusi võistlusvorme, leiti võistlussõitude toetajad. Suur kiitus naiskonnale administratiivse töö ja muidugi suurepärase mängu eest.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eest mängisid Rahvaliiga hooajal: Karin Mänd, Kristel Ojaste, Marjana Kuldsaar, Anna Luuk, Anni Ratas, Ann Meriste-White, Regle Kurnim, Maarja Jalakas, Elise Ojap, Siret Põldäär, Janet Kärp, Janne-Ly Siimon.

Väravani jõudis koguni kuus naismängijat. Neist Anna Luuk lõi kaheksa ja Regle Kurnim kuus väravat. See oli Lõuna-Läänemaa JK esimene hooaeg, kui Eesti Jalgpalli Liidu egiidi all peetavas mingis naiste liigas on meie klubi esindatud. Klubi juurde loodi tüdrukute jalgpalligrupp 2008 aasta septembris. Varasemalt on klubi edu saatnud Eesti noorte meistrivõistlustel. Klubi U16 neidude võistkond võitis 2009 aastal riigi esivõistlustel pronksmedali.

Veel kolmel korral on erinevad tüdrukute-neidude võistkonnad mahtunud kuue parema hulka. Ka tänases rahvaliiga naiskonnas on palju endisi naismängijaid, kes kunagi 14 aastat tagasi jalgpalliga alustasid. Nüüd ootab naiskonda ees puhkus. Peatselt algab aga ettevalmistus rahvaliiga õuehooajaks.