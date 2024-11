Linnavalitsus tellis Posti tänavale ekspertiisi

Haapsalu linnavalitsus tellis firmalt T-Konsult Posti tänava ekspertiisi, et saada vastus, kas YIT AS on kasutanud tänava ehituseks õiget tehnoloogiat.

„Praegu vaidleme ehitajaga, ehitaja ei taha vigu tunnistada. Sellepärast tellisime sõltumatu ekspertiisi,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Ta lisas, et ehitaja garantii Posti tänavale kestab 2027. aastani. Ekspertiis läheb linnale maksma ligi 6000 eurot.

Ekspertiis peab välja selgitama, kas Posti tänava ehitusel on kõikjal kasutatud õiget tehnoloogiat. Peamiselt