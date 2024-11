Rannakalanduse selts pani toetusraha taotlused pingeritta

Läänemaa rannakalanduse seltsi tänavusest taotlusvoorust jagatakse enim raha neljale sadamale.

Läänemaa rannakalanduse selts esitab põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) kinnitamiseks tänavuse taotlusvooru rahataotlused. Viies tegevussuunas jagatakse 26 projektile ühtekokku 790 000 eurot.

„Lõplik selgus on jaanuaris,” ütles seltsi tegevjuht Airi Läänemets. Selleks ajaks selgub, kuidas PRIA raha annab. „Otsustaja on ikkagi PRIA. Siin pole kindlat veel midagi, siin võib veel nalja saada küll,” nentis rannakalanduse seltsi juhatuse esimees Taavi Suitsberg. „Aga loodame, et kõik läheb hästi, meie esitatud projek