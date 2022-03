Läänemaa naine sattus pettuse ohvriks

24. märtsil alustati menetlust selles, et 16. märtsil saadeti 50-aastasele naisele seni kindlakstegemata inimese poolt sõnum, milles öeldi, et teie pakk ootab kohaletoimetamist ja vaja on kinnitada makse. Naine vajutas pakutud lingile, kust küsiti krediitkaardi andmeid, mille ta ka sisestas. Hiljem avastas naine, et tema arvelt on tehtud ülekandeid, esialgsetel andmetel ligi 1298 euro eest. Kannatanul ei ole üle kantud raha enam võimalik tagasi saada. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.