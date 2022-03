Kuidas lennujaama julgestuskontrollist kiiremini läbi pääseda?

Iga lennureis saab alguse julgestuskontroll läbimisest. Mida ladusam on algus, seda sujuvam ja mõnusam tõotab tulla reis. Selleks, et tööreisi või hoolega planeeritud puhkuse lennueelne julgestuskontroll oleks sujuv, tuleb arvestada teatud reeglitega.

„Sõltumata sellest, kas oled pidev lennureisija või lähed üle pika aja reisile, on hea olla valmis erinevateks nõueteks lennujaamas, et julgestuskontroll kiiremini läbida,” ütles Tallinna lennujaamas julgestustegevuse eest vastutav G4Si lennundusosakonna juhataja Kristjan Saarik, kes toob välja, millega reisiks valmistudes arvestada tuleks.

Tee eelnevalt selgeks lennureeglid

Lennujaama kodulehel ja ka lennufirmade lehtedelt leiab reeglid ja eeskirjad, mille järgimine teeb lennu lihtsamaks ja probleemivabaks. Reeglitest leiad info nii keelatud esemete kui ka ohtlike ainete veo kohta – saad teada, mida võib ja mida ei või pagasisse panna. Vaata üle ka, millised kohustused langevad lennufirma reeglite kohaselt reisija õlule.

Valmistu lennureisiks põhjalikult

Pakenda juba kodus vedelikud ühte taassuletavasse ühe liitri suurusesse läbipaistavasse kotti. Ühe pudeli või potsiku maht tohib olla maksimaalselt 100ml. Kui kodus sellist kotti pole, siis on võimalik näiteks lennujaamast see varem kohale minnes soetada. Tasub teada sedagi, et julgestuskontrolli silmis ei ole vedelik üksnes voolav, vaid ka vedeliku ja tahke aine segu, näiteks või ja pasteet. Sellised pooltahked ained käsipagasis tekitavad tihtipeale julgestuskontrollis arusaamatust ning ühtlasi järjekorda. Kui ei tea kohvrit pakkides, mida tohib ja mida mitte lennule kaasa võtta, siis helista Tallinna lennujaama reisijainfo numbril 605 8888. Keelatud esemete kohta võib eelnevalt küsida ka lennujulgestaja käest, samuti on lennujaamas vitriin enam levinud keelatud asjadest.

Tule õigeaegselt või isegi väikese varuga lennujaama

Tallinna lennujaama reisijate arv on viimastel kuudel hüppeliselt kasvanud, mis toob endaga kaasa ka pikemad järjekorrad. Järjekorrad võivad meie väikeses lennujaamas venida eriti pikaks, kui kõik ühele lennule saabujad tulevad viimasel minutil. Ole lennujaamas kaks tundi enne väljalendu. See jätab piisavalt aega võimalike järjekordade ja muude ootamatuste puhuks.

Ära pane äraantavasse pagasisse akupanka või varuakusid

Akupangad ja lisaakud võivad minna lühisesse – see on üks suurimaid tulekahjude tekke põhjusi pagasiruumides. Tuleohutuse tagamiseks on lennufirmad keelanud liitiumioonakude äraantavasse pagasisse panemise. Käsipagasis on nende transport lubatud. Kui kohvris on siiski ohtlikke aineid, võib juhtuda, et sind kutsutakse julgestuskontrolli tagasi.

5. Võta julgestuskontrollis alati käsipagasist välja elektroonilised seadmed ja vedelikud

Julgestuskontrollis võta välja nii vedelikud läbipaistava kotiga kui ka kõiksugu elektroonilised seadmed. Tihti seda ei tehta ja käsipagasi läbivalgustamisel võib selguda, et kotis on midagi, mida seal ei tohiks olla. Oled turvavärava juba küll läbinud, aga pead ootama, kuni kotile tehakse täiendavat turvakontrolli. Keelatud esemete või ohtlike ainete kahtluse korral peavad julgestustöötajad alati pagasit kontrollima ja see kulutab nii sinu kui ka teiste järjekorras seisvate inimeste aega.

Võta ära ehted, mis võivad anda alarmi, ja tee ka taskud tühjaks

Lennundusjulgestaja täidab oma töökohustusi vastavalt seadusele. Ta ei palu teha midagi, milleks reisija kohustatud ei ole. Kui sinu küljes ei ole ehteid või taskutes lubamatuid asju, siis saad turvaväravatest probleemideta ja põhjalikuma kontrollita läbi astuda. Jalanõude ja püksirihma eemaldamine enne turvavärava läbimist teevad julgestuskontrolli kiiremaks. Kui sind kutsutakse kõrvale täiendavasse kontrolli, ära muretse. Sa pole kahtlasem kui teised, arvuti valib reisijaid välja juhuvaliku põhimõttel. Täiendavat kontrolli tehakse alati ohutuse ja turvalisuse eesmärgil ning see ei võta õnneks ka kuigi palju aega. Koos lapse, vanuri või erivajadustega inimesega reisides küsi julgelt lennujulgestajalt nõu

Kodus kontrolli eelnevalt topelt üle kõik dokumendid. Kas passid ja ID-kaardid pole aegunud? Kas sihtkohariik nõuab reisivalt lapselt teise vanema kirjalikku nõusolekut? Veendu, et koos hooldatavatega ei tuleks julgestuskontrollist tagasi pöörduda.

Maxim Tuul

G4S Eesti kommunikatsioonijuht