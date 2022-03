Taeblas sai neiu ülekäigurajal autolt löögi

Täna hommikul kell 7.51 sai Taeblas Lasteaia tänaval ülekäigurajal teed ületanud 14-aastane neiu sõiduautolt Audi löögi.

Kiirabi toimetas neiu Haapsalu haiglasse kontrolli.

Politsei pressiesindaja Indrek Hirsi sõnul ei märganud esialgsetel andmetel autojuht sõiduteed ületavat inimest ereda päikese tõttu. „Kevadine päike ongi ere ja võibki pimestada,” ütles Hirs.

Ohtlike olukordade ja õnnetuste vältimiseks soovitas Hirs autojuhtidel kanda päikeseprille või reguleerida auto päikesesirmi, et päike ei pimestaks. Samuti tuletas Hirs meelde, et ülekäigurajale lähenedes tuleb autojuhtidel valida sõidukiirus, millega jõuab peatuda kui inimene on ootamatult teele astunud.