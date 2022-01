Juhtkiri: õpetlik õnnetus

Haapsalus Suur-Mere tänava otsas slipil on hoiatussilt, mis keelab jääle mineku. Kuni reede õhtuni võis keelamine tunduda ülemäärasena, sest kena lumevaibaga kaetud meri on ju jääs. Reede õhtul uputas Noarootsist üle mere tulnud hulljulge autojuht oma sõiduriista Haapsalu Tagalahte. Paari meetri sügavuses meres kõhutavast masinast turritavad jääpinnal vaid katuserelsid ja autoraadio antenn.

Õnnelik õnnetus, võib kokkuvõtteks nentida, sest juht sai masinast eluga välja. Tema lahepõhjas kalu jõllitav Nissan on aga ohumärk – hoiatuseks teistele, kes sama julgelt üle pudeda lahejää kavatsevad sõita. Reedel merre vajunud autot sinna ligunema jätta ei tohi, sest võimalikud kütuse- ja õlilekked ohustavad Tagalahe ravimudavaru. Kuidas sõiduk merest välja upitatakse, on iseasi.

Tänavune pilgupüüdja pole Tagalahel miski haruldus, seal on ennegi autosid läbi jää vajunud. Samm õigest teest kõrvale ja oledki kadunud mees. Isegi siis, kui Suur-Mere tänava slipilt Österby sadamasse viiv jäätee ametlikult avatud oli, piisas vaid kümmekond meetrit märgitud trassist kõrvale kalduda ja olidki meres.

Kaanetanud merel sehkendajad – kelgumatkade korraldajad, jäärajasõiduhuvilised, ka need, kes jääteid rajanud – on pideva mõõdistamisega selgeks saanud, kus Haapsalu ümbruse meres on jääd ja kus seda pole. Tagalahel on seda nii mõneski kohas vaid paar-kolm sentimeetrit. Vasikaholmi rannas või Suurel viigil on jää ühtlasem ja paksem.

Reedene õnnetus oli ehe kinnitus hirmudele, mis tõusid seoses transpordiameti otsusega jääteede rajamise pealt kokku hoida – kui ametlikku teed pole, leidub ikka neid, kes autoga jääle kipuvad. Ametliku tee puhul on keegi, kes merejääl ja sellel ohutult sõitmisel silma peal hoiab ning jääl liiklemise ohutusreegleid meelde tuletab. Kõik need reeglid on asjakohased, kuid üks neist on eriti oluline: jääteel tohib liigelda vaid valgel ajal.