Koroonaviirusega nakatunud põevad viirust kodus

Viimase kümne päevaga ehk aasta algusest on Läänemaale lisandunud 170 koroonaviirusega nakatunut. Sama ajaga on analüüsitud 1204 läänlase koroonaproove ehk 14,12 protsenti proovidest on positiivsed.

Terviseameti vaneminspektori Lea Kiisi sõnul on viimastel päevadel Läänemaale lisandunud haigestunute hulgas palju neid, kes tegelikult elavad mujal – Tallinnas, Pärnus, Võrus.

Viimase kümne päevaga on Läänemaal nakatunuid lisandunud vaid ühte perekonna koldesse. Terviseametil on veel neli kollet jälgimisel, kuid nendesse haigestunud lisandunud ei ole.

