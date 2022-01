Keskerakond esitab uued ettepanekud energiakriisi ohjamiseks

Keskerakond on kokku pannud ettepanekute paketi kõrgete energiahindade kompenseerimiseks. Ettepanekuid arutatakse valitsuses neljapäevasel istungil.

Jaanus Karilaid kinnitas ERR-ile, et erakonnal on tõepoolest plaanis välja tulla uute ettepanekutega, kuidas leida kõrgetele energiahindadele ajutisi lahendusi.

Ta lisas, et teisipäeva õhtul kohtub Keskerakonna fraktsioon majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga, kellega ettepanekuid arutatakse ning seejärel esitatakse need koalitsioonipartnerile Reformierakonnale valitsustasandil arutamiseks.

Karilaid selgitas, et ühelt poolt on vaja leida pikaajalises perspektiivis lahendusi, mis aitavad kulusid kontrolli all hoida, kuid oluliselt kriitilisema tähtsusega on lahendused, mis tuleb sisse viia kohe, et inimesi kriitilisel hetkel aidata.