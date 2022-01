Mopeedautodele muutub tehnoülevaatusel käimine kohustuslikuks

1. maist peavad mopeedautode omanikud viima enda sõidukid kuue kuu jooksul tehnoülevaatusele ning edaspidi ei pea üle seitsmekümneaastaseid musta numbrimärgiga autosid ülevaatusele viima.

Mopeedautodele loodav tehnoülevaatuse kohustuse eesmärk on muuta nende liikluses osalemist ohutumaks ning takistada nõuetele mittevastavate ümberehituste ja parandustöödega sõiduke liikluses osalemist. Transpordi asekantsler Ahti Kuninga sõnul on liikluses palju neljarattalisi mopeede, mis ei vasta tehnonõuetele ja liiklusregistri andmetele. „Näiteks on sõidukit omavoliliselt ümberehitatud, kehvasti parandatud või jäetud mopeedauto hoopis parandamata, ohustades teisi liiklejaid ja sõidukis olijaid,“ ütles Kuningas.

„Suur osa neljarattalisi mopeede tuuakse Eestisse Soomest, kus neid tuleb viia regulaarselt ülevaatusele. Soomest tuuakse neid Eestisse eelkõige sellepärast, et sõiduk ei läbi ülevaatust ja seda ei lubata liiklusesse. Seega tuuakse Eestisse oluliste, mõnikord lausa ohtlike vigadega sõidukeid. Ohutuma liikluse tagamiseks, tuleb mopeedautosid edaspidi kontrollida regulaarsel ülevaatusel,“ selgitas Kuningas. Lisaks Soomele on neljarattalistele mopeedidele ülevaatuse kohustus veel kuues Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas Leedus.

Ülevaatusele jõudmiseks on mopeedauto omanikel alates 1. maist kuus kuud, et omanik saaks valida endale sobiva ülevaatuse aja. Pärast esimest ülevaatust tuleb kuni kümme aastat vana mopeedautoga käia ülevaatusel iga kahe aasta tagant ning vanematega sõidukitega iga aasta. Mopeedauto esmasel registreerimisel tuleb minna ülevaatusele nelja aasta möödumisel. Eestis on registreeritud 2217 L6e kategooria sõidukit ehk mopeedautot, mille omanikke muudatus mõjutab.

Samal ajal kui mopeedautodele tekib ülevaatuse kohustus, kaob see musta numbrimärgiga autodelt ehk vanasõidukitelt, mis on vanemad kui 70 aastat. „Musta numbrimärgiga autode ülalpidamine on meie tehnikaajaloo hoidmisel olulisel kohal ning neid kasutatakse liikluses väga harva. Osad autod on juba nii vanad, et tehnoülevaatusele viimine ei aita ohutusele kaasa, vaid hoopis lõhub autot. Vanasõidukina arvele saamine on juba praegu kõrgete nõudmiste järgi, mistõttu ei ole põhjust üle 70-aastaseid autosid tehnoülevaatusel edaspidi kontrollida,“ ütles Kuningas.

Vanasõidukina tunnustamise protseduuri käigus kontrollivad kaks asjatundjat muuhulgas põhjalikult ka sõiduki tehnonõuetele vastavust ning vanasõidukina tunnustamise akt on kehtiv 12 aastat. Iga 12 aasta möödudes tuleb sellisel sõidukil läbida uuesti vanasõidukina tunnustamine. Eestis on hetkel üle 70-aastaseid vanasõidukeid 146.