Juhtkiri: meest sõnast

Kullamaa kandi rahvas võib olla rahul, sest Lääne-Nigula volikogu enamus – 25 saadikust 20 – valis vallavanemaks sealtkandi juurtega laulja, poliitiku ja ärimehe Aivar Riisalu. Ta on paljude lemmikansambli Meie Mees solist ja bänd pole Riisalu sõnul trummipulki veel nurka visanud.

Riisalu donaldtrumpilik esinemisstiil, Mehe Mehe päevil õpitud esinemisoskus ja „Sinise vilkuri”, Meie Mehe ühe menulaulu lummas omandatud fänniklubi ning omakandimeeste toetus viisid sõumehe kindla võiduni. Volikogu liikmeist nii mõnigi nautis kandidaadi etteastet nagu paarikümnetuhandelise vaatajaskonnaga staadionikontserti. Naeru ja plaksutamist volikogu igal istungil ju eriti tihti ei kuule.

„Mina olen tulnud siia selleks, et teie ütleksite, mida ma pean selle vallaga tegema. Ma ei saa teile õpetada elamist, ma ei ole siia selleks tulnud,” lausus Kullamaa koolis õppinud Riisalu. „Te tulete, ütlete mulle, millist valda te näha tahate, minu asi on see ära vormistada. Mina ju teenindan teie mõtteid.”

Riisalu kavatseb istuda kahel toolil. Tallinna volikogu kohast ta ei loobu. „Ma arvan, et see on hea võimalus,” ütles Riisalu. „Ma panen vallavalitsuses oma meeskonna tööle. Ma olen eluaeg pidanud kombineerima väga paljude erinevate valdkondade vahel. Tagumikutunde ei ole ma kunagi nõudnud ei iseendalt ega ka alluvatelt, tähtis on tulemus.”

Riisalu esimeseks tõsiseks katsumuseks on nelja uue osavalla käimalükkamine. „Ma ei taha teada, kuidas ei saa, tahan teada, kuidas saab,” selgitas Riisalu. Teisele kohale seaks ta vallavalitsuse personalivaliku ning kolmas oleks valla ettevõtluse saneerimine.

Pikka pidu mees ei lubanud. 2023. aastal kavatseb ta kindlasti taas riigikogusse kandideerida. Selleks ajaks on ta enese sõnul vallavanemaks väärilise vahetuse välja koolitanud. Meest sõnast.