Läänemaale lisandus 22 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 80 läänlase koroonaviiruse teste, millest 22 ehk 27,5 protsenti olid positiivsed.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta on Läänemaal 753,3, millega Läänemaa on Tartu maakonna järel Eestis teisel kohal.

26. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 229 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 171 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 140 ehk 82% on vaktsineerimata ja 31 ehk 18% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 39 uut haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, mõlemad vaktsineerimata: 61-aastane naine ja 85-aastane naine. Eilsetesse andmetesse lisandus kaks surmajuhtu, kellest üks oli vaktsineerimata ning teise vaktsineerimisstaatus on täpsustamisel: 72-aastane naine ja 80-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 3464 testitulemust, millest 433 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 219 vaktsineerimata ja 214 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 344 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 32. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 271 033 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,15%.

Eestis on tuvastatud kokku 1513 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele.