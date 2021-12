Läänemaale lisandus kolm nakatunut

Jõululaupäeval lisandus Läänemaale kolm positiivset testi ning viimase 14 päeva nakatumine 100000 elaniku kohta on 645,7.

25. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 213 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 166 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 138 ehk 83% on vaktsineerimata ja 28 ehk 17% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 15 uut haigusjuhtu. Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest üks oli vaktsineerimata ja teise vaktsineerimisstaatus on täpsustamisel: 76-aastane naine ja 80-aastane mees.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 3859 testitulemust, millest 465 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 249 vaktsineerimata ja 216 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 313 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 41. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 270 748 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,4%.

Eestis on tuvastatud kokku 1318 koroonapositiivset, kelle puhul viitab genotüpiseerimine omikrontüvele.