Lääne Malevlane: Ristil mälestasime küüditatuid

Naiskodukaitse Risti jaoskonna üks pikaajaline ja järjepidev töö on olnud meie riigi ajaloo väärtustamine ja kajastamine.

Oleme oma südameasjaks võtnud mitmesuguste tähtpäevade ja sündmuste tähistamise. Paraku on kümneid aastaid meie riigi ajaloost tumestanud okupatsiooniaeg ning sellega seotud unustamatud kuritööd meie inimeste kodude ja elude hävitamisel.

Risti raudteejaama juures on Viljar Ansko kujundatud mälestusmärk „Raudteerööpad mäletavad…“, mälestamaks pea 3000 läänlase küüditamist. Igal aastal 25. märtsil ja 14. juunil oleme seal koos kaitseliidu Risti malevkonnaga läbi viinud mälestustseremooniad. Tänavu märtsis, kui koroonapandeemia seadis rangemad piirangud, oli ka tseremoonia tagasihoidlikum. Küüditamise 80. aastapäeval 14. juunil korraldas jaoskond raudteejaamas mälestusürituse „Alberti ja Helmi lugu“.

Sel aastal keskendusime lootusele – mahajääjatele jäi ju lootus, et nende lähedased tulevad tagasi. Kuigi enamikule küüditatutest jäigi kojusaabumine vaid unelmaks, saabub meie lavastatud loos perepea Albert pärast pikki aastaid koju Georg Otsa esitatud laulu „Peagi saabun tagasi su juurde“ saatel. Esimest korda olid etendusse kaasatud ka meie kodutütred ja noorkotkad. Eriliselt jäid kõlama kodutütre Nele Kallingu esitatud luuletuse „Kodumaa ja emakeel“ viimased read: „Eesti keel me südamesse jääb ka siis, kui me ümber kõik samasuguseks ei jää.“

Perroonile olid laotatud Risti loomemaja käsitöönaiste kootud värvilised kaltsuvaibad, millel pealtvaatajad said istuda, etendust jälgida ja vaikselt mõtiskleda. Edasi jätkus tseremoonia mälestusmärgi juures, kus võttis sõna ja süütas mälestusküünla EELK piiskop Tiit Salumäe. Meeldejääv ja liigutav oli küüditatud endise Haapsalu linnapea Hans Alveri pojapoja Jaan Alveri mälestus sellest, kuidas nende lapsehoidja murdis aiast õitsva sirelioksa ja andis neile kaasa. Ka temal oli kaasas sireliõiekobar, mille vanaisa mälestuseks koos küünlaga mälestusmärgi jalamile asetas. Muusikalisi vahepalu esitas kohalik naisansambel Peoleo, keda juhendab meie jaoskonna toetajaliige Aili Randalu.

Edasi suunduti raudteejaama, kus eelmisel õhtul meie naised Rita Lai, Anne Rehkalt, Aet Tänav, Tiina Leesik ja Eha Grossev olid üles sättinud mahuka ja põhjaliku fotonäituse Risti jaoskonna tegevusest. Enne olime osalenud Risti loomemaja korraldatud talgutel, kus meie naised koristasid ning pesid puhtaks raudteejaama aknad. Samas olid jaoskonna juhatuse liikmed Kerli Taela ja Leana Kundla valmis sättinud kauni kohvilaua suupistetega. Risti piirkonna inimesed on alati aktiivselt osalenud meie mälestusüritustel ning seegi kord oli raudteejaam rahvast tulvil ja juttu ning meenutamist jätkus hämarikuni.

Oleme tänulikud, et meil on väga asjalikud, abivalmis ja teotahtelised koostööpartnerid: KL Risti malevkond, Memento, piiskop Tiit Salumäe, See teater, Risti loomemaja, Lääne-Nigula vallavalitsus.

NKK Risti jaoskond peab oluliseks mäletada ja mälestada, see on meie kohus.

Tiina Leesik

naiskodukaitse Risti jaoskonna liige