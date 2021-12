Risti bussijaam sai valmis

Risti bussijaama tarneraskustesse takerdunud ehitus on lõppenud ja bussijaam läinud reedest reisijatele avatud.

„Uksed on lahti, kõik saavad sisse-välja,” ütles Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus Lääne Elule esmaspäeval. Kaus vaatas bussijaama üle läinud reedel ja kiitis heaks. „Värvitoonid on sobilikud, beež ja hall. Sinna kohta on ta projekteeritud ja peaks sobima ka,” ütles Kaus. Päris kõiki töid ei lasknud talv siiski lõpuni teha – muruseeme jäi külvamata. Bussijaama ümbrus korrastatakse kevadel.

Bussijaam pidi valmis saama novembri keskel, aga seinaplokid jäid kolm nädalat hiljaks ja siseuksed ei jõudnud õigeks ajaks kohale.

Risti bussijaama ehitus algas augustis. Uus elektroonilise tablooga bussijaam kerkis vana kohale. Senise kipaka katusealuse asemel koosneb see kahest osast – varjualusest ja paviljonist. Paviljonis on 30 m² pinda, istepingid reisijatele ja tualett. Varjualuses on samuti istepingid ja kohti kaheksale jalgrattale.

Risti bussijaama ehitus läks maksma 180 000 eurot, ehitust toetas maakondliku arengu programm. Bussijaama ehitas Rae Ehitus.