Hestia kutsub uuenenud spaasse

„Hestia hotell?“ küsib nii mõnigi haapsallane ikka veel, kuigi sellenimeline asutus on Haapsalus juba aprillist saadik. „Mis koht see veel on?“

Ärgu pangu omanikud pahaks ja olgu selle ametlik nimetus pealegi Hestia Hotel Haapsalu Spa, aga kohaliku jaoks on see ikka veel Laine, nagu see juba ligi 40 aastat on olnud. Laine-nimeline sanatooriumihoone ehitati Haapsallu Sadama tänavale teadagi juba 1980ndate algul.

Pisike spaa oli seal ju eelmiste omanikegi ajal, kuid nüüd võtab see enda alla terve alumise korruse. Seal on 20 meetri pikkune bassein, kus on ruumi ujumiseks; mullivann, voolava veega lõõgastav vann, üks vann nagu jääauk, kaks aurusauna – ühes keskendutakse lõhnadele, teises soolale –, mitu eri kuumusega leilisauna, millest ehk kõige erilisemast avaneb imeline vaade Väikesele viigile.

Hestia spaahotell täituvuse üle väga ei kurda, küll aga oodatakse sinna enam kohalikku rahvast. Muidugi võib spaasse aega veetma tulla kasvõi iga päev, kuid erilist huvi võiksid pakkuda seal korraldatavad temaatilised üritused.

Algus on juba tehtud. 10. ja 11. detsembril, reedel ja laupäeval, olid huvilised kutsutud saunarituaale nautima.

„Mis mõttes saunarituaalid?“ kerkivad nii mõnedki kulmud. „Kõva leil, kaseviht ja pudel õlut? Mis seal siis nii väga uut olla saab?“

Aga selgub, et saab ikka küll. Algust tehakse vaimselt lõdvestava seansiga just selles imelise vaatega lõõgastavas ja kadakases saunas. Saunameister Martin paneb mängima vaikse rahuliku muusika ja manab sinna juurde: „Hingake nina kaudu aeglaselt ja sügavalt sisse ning suu kaudu välja. Nii – sisse… välja… Pange silmad kinni ja kujutlege, et vaatate ilusat sinist taevast, kus ujuvad valged pilvelaevad… kujutlege, kuidas kõik pinged libisevad varvaste kaudu välja… hingake sisse… välja…“

Nii kestab see mõnda aega, siis toob ta kandikutäie jäätükke, millega osalised saavad ennast jahutada. Seansi lõppedes on pisut vaba aega, mida saab kasutada ujumiseks või mullivannis mõnulemiseks. Seejärel kutsutakse soola- ja mudasauna, kus saunameister Karli juhtimisel algab koorivalt pehme seanss. Nagu nimigi ütleb, saab selles saunas karbikese mudaga, mille saab näkku määrida – nahale väga hea – ja sealt leiab ka pütitäie soola, mis tuleb üle keha sisse hõõruda. Alustades peopesadest ja tallaalustest ning liikudes siis mööda käsivarsi ja sääri ülespoole. Muide, kui teil juhtub kehal olema mõni kriimustus, paneb soolaga kokkupuude selle kipitama. Ja parandab selle ära kiiremini kui miski muu. Sool mõjub kehale kui kooriv kreem ning muudab naha siidpehmeks, aga mitte ainult. See turgutab vereringet ja soodustab higistamist, mis omakorda aitab organismist mürke väljutada, ja see muutvat isegi une paremaks! Soola sissehingamine mõjub jälle hästi hingamisteedele.

Järgmiseks kutsub Karl meid äkilisse ja kuiva sauna vihaselt kuumale seansile. On ikka vihane küll! Olen käinud leilisaunas alates noorest peast, aga mitte kunagi nii tormilises! Kaua seal vastu ei peaks, aga viibida mõnda aega järjest tõusvas kuumuses on äge kogemus.

Muuhulgas olgu öeldud, et tänu kõrgele temperatuurile saab saunas käigust abi lihaste ja liigeste jäikuse, pinges oleku, tundlikkuse ja valu korral, samuti aitab saun pikaajaliste kaela-, turja- ja seljavalude puhul. Kui südamehaigust pole, on nüüd kohane jääauku hüpata!

Järgmiseks viib rituaaliprogramm meid basseini, kus Oksana juhendamisel hüpleme 20 minutit vesiaeroobikatrennis. Oksana on tore treener ja tema eestvedamisel on harjutusi päris lõbus teha.

Ja see pole veel kõik! Nüüd ootab meid kuumas ja meelelises saunas taas Martin, kes juhendab seal maitsvalt pehmendava shea-või kasutamist. Ja see on tõepoolest erakordselt mõnus lõpetus kõigile rituaaliprotseduuridele! Shea-või pärineb Lääne-Aafrika shea-pähklitest, sisaldab A-, E-, F- ja K-vitamiini ja toidab nii nahka kui ka küüsi ning toimib naha pehmendaja ja noorendajana – vähendab kortse ja silub nahakurde. Päriselt kohe!

Rituaalist osavõtjad saavad igaüks tüki shea-võid, mis on disainitud šokolaadikommi kujuliseks – see ei kõlba küll süüa, aga lõhnab hästi! Sellega tuleb ennast pealaest jalatallani sisse hõõruda, selja määrimiseks võib kasutada naabri abi. Nüüd veel värskendav dušš – vaheldumisi jahe ja kuum – ning kolm tundi on möödunud märkamatult!

Samalaadne rituaal oli ka laupäeval, selle vahega, et lõõgastavas ja kadakases saunas lisandub näojooga.

Kui keegi on näojoogast juba kuulnud, siis teab, et harjutused keskenduvad näolihastele, mille tulemusena ei tugevne üksnes lihased, vaid paranevad ka verevarustus ja lümfiringe ning väheneb stress. Näojooga koolitusi on Haapsalu Hestias korraldatud omaette juba varemgi ning kavatsetakse kord kuus jätkata.

Lõpetuseks natuke ka rituaalide läbiviijatest. Martin Siimann ja Karl Koost on saunameistritena tegutsenud juba kümme aastat ning on omas valdkonnas tuntud tegijad. See pole nende igapäevatöö, vaid pigem hobi, aga kas hobidesse ei suhtuta isegi kirglikumalt kui igapäevatöösse? Treener Oksana Võsu on haapsallane ning vesiaeroobikahuvilistele tuntud varasemastki ajast.

Igatahes kutsub Hestia Hotel Haapsalu Spa külastama spaad ning seal korraldatavaid üritusi.

Jälgige reklaami, saate täpsemalt teada. Igatahes soovitan soojalt!

Ene Pajula