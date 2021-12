Läänemaale lisandus neli koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 47 läänlase koroonaviiruse teste, millest neli ehk 8,51% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti 6415 analüüsi, millest 618 olid positiivsed.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 264,1. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 54 nakatunut.

Eestis keskmiselt on näit 499,33. Madalaim on näit Lääne-Virumaal (232,8), kõrgeim Valgamaal (567,3).

Läänemaal on vaktsineerimiskuur pooleli 391 inimesel, kuur on lõpetatud 12 496 läänlasel. Tõhustusdoosi on saanud 5164 läänlast. Ööpäeva jooksul said esimese vaktsiinisüsti üheksa läänlast, teise vaktsiinidoosi 17 läänlast ja tõhustusdoosi 48 läänlast.