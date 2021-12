Robin ja Kevin Uspenski maadlesid Soomes

Robin ja Kevin Uspenski võistlesid Soomes Ilmajokis UWW (maailma maadlusliidu) kalendriturniiril Arvo Haavisto mälestuseks.

Robin Uspenski tuli –87 kg kaaluvate meeste hulgas 5. kohale ja Kevin Uspenski (–97 kg) 4. kohale.

„Palju kogemusi jälle juures,“ tõdes poiste isa, maadlustreener Aap Uspenski.

„Täiskasvanute võistlustel said mõlemad noormehed võistelda kolme vastasega,“ treener. „Tegemist on ikkagi rahvusvahelise ja tugeva turniiriga. Seekord olid osalesid peale Soome ja Eesti veel Leedu, Itaalia ja Rootsi maadlejad. Kevini praegune konkurent Richard Karelson sai kuldmedali.“

Võistkondlikus arvestuses sai Eesti koondis esimese koha.

Robin ja Kevin Uspenski jäid pärast võistlusi Soome treeninglaagrisse. Selleks aastaks neil rohkem võistlusi kavas ei ole.

Aap Uspenski jäi poegade spordiaastaga rahule. „Kahju muidugi, et Kevin pikalt vigastuse tõttu võistelda ei saanud. Järsku arenguhüpet pole toimunud, aga neist mõlemast said oma vanuseklassi Eesti meistrid. Järelikult on stabiilne areng olemas. Kuna nad on esimest aastat juuniorid, siis loodan, et paremad ajad on veel ees,“ ütles Aap Uspenski.