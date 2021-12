Juhtkiri: ostetud juhiluba

Kunagi ütles üks praeguseks meie hulgast lahkunud Haapsalu autokooli liiklusõpetaja, et jalakäijad on Haapsalus nagu India pühad lehmad, kes käivad täpselt seal, kus neile meeldib – ülekäigurajad on lihtsalt soovituslikud. Viimasel ajal tundub, et India püha lehmana käituvad ka autojuhid, sest nemadki sõidavad täpselt seal ja täpselt nii, kuis tuju tuleb. Kõige ehedamalt on seda näha nädalavahetusel liiklusele avatud Posti tänaval.

Külmakraadide saabumise tõttu tee-ehitusse tehtud pausi ajal avas ehitaja Posti tänava liiklusele. Seda mitte küll täielikult, sest Nurme tänava ristmikust Vaba tänava ristmikuni on tänav ühesuunaline – sõita tohib vaid vanalinna suunas. Ühesuunalist liiklust selles lõigus on põhjendatud sellega, et nii saab tänava ühes servas ka parkida. Ometi ei hooli kümned autojuhid kehtivast liikluskorraldusest ja sõidavad sellegipoolest ühesuunalisel teelõigul vastassuunas.

Kõikvõimalikud liikluskorralduse muudatused toovad alati kaasa segadust. Nii on see igal aastal näiteks Rootsituru ringil pärast seda, kui Talumehe kõrts oma suveterrassi kokku pakib ja taas hakkavad kehtima ringteel sõitmise reeglid. Rootsiturul võib tekkinud segadusest isegi aru saada, sest nii suvise kui ka sügisese muudatuse puhul on seal ühtemoodi üleval liikluskorralduse muudatusest hoiatav silt.

Politsei on ikka öelnud, et autojuhid ei vaata märke, vaid sõidavad mälu järgi. Nii jääbki märkamata, kui mõnes piirkonnas muudetakse pea- ja kõrvalteede ristumised võrdsete teede ristumiseks või kui kusagil muudetakse piirkiirust. Posti tänava puhul, kus silmade kõrgusel on kõrvuti kaks „telliskivi”, ei saa küll olla tegemist liiklusmärkide mittemärkamise, vaid puhta ignoreerimisega. Või on tõesti nii, et autojuhid lihtsalt ei tunne liiklusmärke? See omakorda tekitab küsimuse, kust nad oma juhiloa on saanud. Kas ostnud?