Jõulukauba hinnad oluliselt tõusnud ei ole

Pühade tulekuga on letid täitunud suure valiku jõulutoodetega, kuid kaupmeeste sõnul hüppelist hinnatõusu märgata ei ole.

Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev prognoosis, et kui tootjatel vähegi kannatab, lükatakse suur hinnatõus uude aastasse. „Konkurentsi tingimustes ei saa olla kindel, et ka teised konkurendid hinda tõstavad, ja üksi kõrget hinda kasutades võib müügi sootuks kaotada,“ nentis ta. Lunevi sõnul mängib suurt rolli energia hinnatõus. „Millal see toodetes kajastuma hakkab, on aja küsimus,“ ütles ta.

