Kallas: meelelahutusasutuste lahtiolekupiirang võib kaduda

Valitsus kaotab meelelahutusasutuste lahtiolekupiirangu, kui COVID-19 ohu tase muutub praeguselt oranžilt kollaseks.

Peaminister Kaja Kallas ütles neljapäeval pressikonverentsil, et praeguse trendi jätkudes võib ohu tase muutuda kollaseks selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses ning siis saab lubada meelelahutusasutustel olla kauem lahti. Praegu peavad nad uksed sulgema kell 23.

Rääkides vaktsineerimistõenditest ütles Kallas, et need on tulnud, et jääda ning nende kaotamisega uue aasta 10. jaanuaril ei saa arvestada.