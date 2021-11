Läänlastest tippjalgpallurid langesid kõrgseltskonnast välja

Möödunud nädalavahetusel lõppesid Eesti meistrivõistlused Premium Liiga alumisel nelikul, kus kõrgliiga 7.-10. kohal paiknevad klubid selgitasid viimaste kohtumistega paremusjärjestuse, kõrgseltskonnast väljakukkuja ja üleminekumängudele mineja.

Läänlaste huvi on olnud kogu hooaja Premium Liiga vastu suur. Ei ole igapäevane, et ühest Läänemaa väikeklubist sirgunud mängijaid mängib ühel hooajal kõige kõrgemal tasemel koguni kolm.

Pärnu JK Vapruse koosseisus tegid pika hooaja kaasa Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud Rocco Mõtt, Reno Mark ja Virgo Vallik. Lisaks tuli suurepärane uudis ka suve teises pooles, kui Viljandi JK Tulevikuga liitus Läänemaa jalgpalliklubi kasvandik Karmo Einmann.

Kahjuks noorel universaalsel mängumehel sellel hooajal debüüti Premium Liigas veel teha ei õnnestunud. Siiski saab Einmann oma jalgpalluri CV-sse lisada Eesti meistrivõistluste kaheksanda koha.

Kolm lõunaläänlast pidasid aga pika ja armutu, ning erinevatest pausidest räsitud keerulise hooaja. Suvepealinna klubiga oli neil hooajal nii rõõmu, kui muret. Oli väga õpetlik hooaeg.

Pärnu JK Vaprus pidas kogu hooaja jooksul tõsist võitlust liigasse püsima jäämise nimel. Oli perioode, kui paikneti liigas seitsmendal real, isegi võimalusega tõusta mõnel hetkel kuuendaks klubiks. Oli perioode, kus suured kaotused räsisid meeskonna ja jalgpallurite psüühikat. Kõik see andis muidugi meeletult suurte karastuse ja kogemustepagasi.

Kahjuks meeskond siiski tabeli viimasest kohast, ehk siis Premum Liiga kümnendast kohast ennast välja rabeleda ei suutnud. Kindlasti oli selleks võimalus. Tervet klubi hooaega jälgides ja erinevaid märkmeid ja analüüse tehes võin öelda ka seda, et paljudes olukordades jättis lihtsalt õnn meeskonna maha. Muidugi oli ka mänge, mille pidanuks meisterlikumalt enda kasuks pöörama. Võeti nii mõnegi suure klubi skalp, kuid samas kaotati mänge, mille võitmine oli lausa kohustus.

Kolm lõunaläänlast said individuaalselt siiski kõrgseltskonnas hakkama.

Debüüthooajal tegi kõrge tähelennu 18 aastane Virgo Vallik. Ülikiire ja tehniline ründaja kogus kõrgseltskonnas 29 mängu ja lõi kolm meistriliiga väravat. Tema tabamus Nõmme Kaljule valiti kogu aprillikuu liiga ilusamaks väravaks. Samuti tunnustati teda klubi kuu parima mängija tiitliga. „Meie hooaeg oli nii tiimil, kui minul endla väga kõikuv. Suutsime mängida väga häid mänge, samas tegime ikka väga ebaõnnestunud etteasteid,” ütles Virgo Vallik. Samuti kuulus noormees ka Balti Turniiril Eesti U19 koondisse.

Juba varasematel aastatel Premium Liiga kogemusega Reno Mark tegi pooliku hooaja. Ta tuli kevad-suvel kaitseväest ja alustas siis jalgpalluri rütmi otsimist. See õnnestus tal väga hästi. Ta sai kohe kiiresti põhikoosseisu mängijaks. Ta pidas ühel perioodil kaheksa täismängu järjest, kuniks väike vigastus selle katkestas. Samuti usaldasid targa keskväljamängija klubi treenerid ta uuele positsioonile-paremkaitsesse. Markil täitus klubi esindusmeeskonnas 100 mängu ja ka temale kuukus ühe kuu klubi parima mängija tiitel. „Oli väga õpetlik hooaeg. saime palju tugevaid mänge ja see arendab kõige rohkem. Kuna liigasse püsima ei jäänud, siis rahule muidugi jääda ei saa. Teeme tööd edasi, et uuel hooajal taas kõrgseltskonda tõusta. Sain uue kogemuse ka paremkaitses. Sain sellel positsioonil hakkama,” ütles Reno Mark.

Kolmas meie jalgpallur Rocco Mõtt on kolmikust kõige kogenum. Tal täitus sellel hooajal 50 mängu Premium Liigas. Samuti sada kohtumist klubi esindusmeeskonnas. Nagu Mark, oli ka Mõtt kaitseväega seotud. Kuid Mõtt siirdus tennistusse sügisel, just ennem hooaja kõige tähtsamaid mänge. Siiski õnnestus tal olla kohal ja meeskonda aidata. „Tegelikult oli pettumust valmistav hooaeg. Oleksime pidanud püsima jääma. Ei olnud üleni kehv, oli ka rõõmustavat, kuid siiski. Hooaeg näitas ära, mida on vaja teha, et Premium Liigas mängida. Oli väga õpetlik hooaeg. Sai palju juurde õpitud. Oleme kõrgseltskonnas tagasi nii kiiresti, kui võimalik,” ütles Mõtt.

Premium Liigas mänginud Läänemaa jalgpallurid. Seisuga 2021 hooaja lõpp. (Nimi-Klubi Premium Liigas- Mängud/Väravad- Kasvatajaklubi Läänemaal, esimene treener)