Aasta sammal on sulgjas õhik

Samblasõbrad valisid 2022. aasta samblaks sulgja õhiku. Aasta sammal selgitati tänavu välja kulli ja kirja heites, sest sulgjas õhik kogus samblasõpradelt sama palju hääli kui teine kandidaat, roheline hiidkupar.

Bioloogi ja loodusainete õpetaja Marje Loide sõnul on sulgjas õhik natuke haruldane sammal, mis elab väga vanadel puudel ja sellistes kasvukohtades, mis on jäänud inimtegevusest puutumata. „Näiteks Salevere Salumäel võiks teda kohata,” ütles Loide. Ta lisas, et aasta samblale meeldib ka lubjarikkam pinnas ja pisut hõredam mets: „Näiteks paksus kuusemetsas teda ei ole.”

Loide sõnul inimesed samblaid, mida on kokku umbes 400 liiki, väga ei tunne. „Üldiselt kõndides vaadatakse maha ja nii puutüvedel või kividel kasvavaid samblaid ei märgata,” ütles ta. Loide soovitas loodudes liikudes silma teritada ja ka samblaid märkama õppida. „Kõik ei ole üks sammal, vaid nende kasvukuju on erinev – mõni on madal, mõni kõrge, mõni sirge,” loetles ta.