Juhtkiri: nostalgiline nädalalõpp

Haapsalu nostalgiapäevadest on 17 aastaga saanud tõeline suurüritus. Enam ei ole see pelgalt väikese veidrike seltskonna ettevõtmine, vaid pidu, kuhu rahvast voolab kohale hordide kaupa ja üle terve Eesti.

Iga aastaga kasvab vanasõidukite paraadil osalejate hulk ja iga aastaga on järjest rohkem neid, kes enne septembri teist nädalavahetust kapisügavustesse sukelduvad ja sealt stiilseid rõivakomplekte välja võluvad. Selles mõttes tuleb korraldajatele See teatrist au anda – loodud on midagi, mis veidikenegi Haapsalu turismihooaega pikendab ja linna taas korraks pildile tõstab.

Nostalgiapäevade kasvav populaarsus tõestab, et ettevõtmise ühel põhilisel eestvedajal, Roman Sultangirejevil ehk Rommyl on hea nina. Pole ju nostalgiapäevad sugugi esimene tema algatatud ettevõtmine, mis väikesest omainimeste peost suureks on paisunud. Koos Haapsalu kultuurikeskuse praeguse juhi Gülnar Murumäega veerand sajandit tagasi käima lükatud Augustibluus on samuti omandanud mõõtmed, millest algatajad omal ajal vaevalt et unistada oskasid.

Kui Augustibluusi korraldamine läks juba aastaid tagasi professionaalide kätte, siis nostalgiapäevi korraldab endiselt pisike See teater ise. Õigupoolest loob teater küll võimaluse, millega teised lähevad kaasa – paljud linna söögikohad panevad selleks ajaks kokku nostalgilise menüü ja korraldavad oma pidusid, olgu see siis varietee või lintmakidisko. Nii täidabki nostalgiline meeleolu terve linna.

Kogu selle suure karnevali juures kerkib aga küsimus: kus jookseb piir lõbutsemise ja vana korra tagaihalemise vahel. Rommy ise on öelnud, et tema jaoks pole nostalgiapäevades grammikestki poliitikat – see on lapsepõlve meelde tuletamine. Nii on see ilmselt paljude nostalgitsejate jaoks, kelle lapsepõlv jäi just nõukogude aega. Igatsetakse kadunud noorust, mitte tolle ajastu totrusi.