Reoveeuuring näitab Läänemaal koroonaviiruse laia levikut

Tartu ülikooli juhitav reoveeuuring näitab, et Haapsalus on koroonaviirus reovees laialt levinud.

Nädal tagasi oli Haapsalu reovees koroonaviirust veel mõõdukalt. Lihula proov näitas, et sealses reovees koroonaviirust ei ole või on seda väga vähe.

Reoveeseireuuringu selle nädala tulemused näitavad koroonaviiruse koguse jätkuvat kasvu üle Eesti. Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on nädalaga toimunud väike viirusekoguse kasv peaaegu kõikjal, kuid ülejäänud Eestiga võrreldes paistab iseäranis silma Lõuna-Eesti. „Seal on nakkus levinud üsna laialdaselt suurematest asulatest ka paljudesse väiksematesse. Võib oodata, et nakatunute arv selles piirkonnas kasvab,“ rääkis Tenson. Nädalaga on märgatav tõus olnud ka Harjumaa ja Ida-Virumaa asulates.

Võrreldes möödunud nädalaga on tulnud juurde neid asulaid, mille reovee viirusesisaldus on suur või väga suur. Kui eelmisel nädalal võis öelda, et Harjumaa ja Ida-Virumaa paistavad silma väiksema viirusekogusega, siis nüüd on olukord muutunud ning ka sealsetes reoveeproovides on viiruse hulk kasvanud Eesti keskmisest suuremaks.

Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates.

Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. Väiksematest asulatest võetud punktproovid näitavad olukorda proovivõtu hetkel. Punktproovid on kergemini mõjutatavad, mistõttu tuleks neid vaadelda pigem mitme nädala võrdluses kujunenud trendi hindamiseks kui hetkeolukorrast lõpliku pildi saamiseks.

Uuring on Terviseametile abistav tööriist, aidates jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.