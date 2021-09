Lääne Elu paberleht laupäeval, 4. septembril

Posti tänava esimene lõik saab asfaltkatte

Haapsalu Posti tänava kaubamaja esine lõik saab lähiajal peale esimese asfaldikihi, kuid liikluseks seda veel ei avata.

Saja-aastane Helmi Talvoja loeb lehti prillita

Läänemaal Kokre külas sündinud Helmi Talvoja saab 6. septembril saja-aastaseks, loeb lehti prillita, on kursis, kellest saab Eestipresident ja peab kõige igavamaks pühapäevast päeva.

Läänemaa koolide uus aasta

Läänemaa 16 koolis alustas õppeaastat 2500 last.Meil on kümme põhi- ja kolm algkooli ning kolm gümnaasiumi. Läänemaa kõige pisem kool on Nõva, kus õpib viis last. Kõige suurem oma ligi 700 lapsega on Haapsalu põhikool.