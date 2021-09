Mihkel Nestor: kiire kasv muudab majanduse struktuuri

Kuigi koroonakriisi puhkemisest on möödunud juba poolteist aastat, ei ole majandusalaste ennustuste tegemine muutunud lihtsamaks.

Hea on see, et senised prognoosid on järjepanu osutunud liialt konservatiivseks ja tegelikult on majanduse taastumine toimunud oluliselt kiiremini, kui alguses kardetud. Teisalt pole viirus hoolimata elanikkonna aina suuremast vaktsineeritusest kuhugi kadunud ja kellelgi pole praegu täit kindlust ütlemaks, kas ja milliseid piiranguid peavad riigid järgnevate kuude vältel taas kasutusele võtma.

Sellegipoolest on ühiskond ja majanduselu näidanud viimase pooleteise aasta jooksul hämmastavat kohanemisvõimet, mistõttu on peamine stsenaarium tugeva ja laiapõhjalise majanduskasvu jätkumine. Eesti jaoks kõige olulisema majanduspiirkonna euroala kasv küünib sel aastal seetõttu 4,6 protsendini. Peaaegu sama kiireks osutub majanduskasv ka järgmisel aastal, kui euroala sisemajanduse kogutoodang suureneb 4,3 protsendi võrra.

