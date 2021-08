Politsei alustas üle 40 väärteomenetluse

21. augustil pidas politsei Kiltsis kinni joobes mopeedijuht, kelle suhtes alustati kriminaalmenetlust.

Nädala jooksul alustas politsei 42 väärteomenetlust, millest 37 oli seotud mitmesuguste liiklusrikkumistega.

17. augustil sai politsei teate, et Haapsalus Jaama tänaval on öö jooksul sisse sõidetud pargitud autole ning 20. augustil, et Haapsalus Lahe tänaval juhtus liiklusõnnetus, mille üks osapool lahkus.

„Mõlemat sündmust iseloomustab see, et üks osapool lahkus sündmuskohalt. Seetõttu on õnnetuste asjaolude selgitamiseks ja süüdlase tuvastamiseks alustatud väärteomenetlust,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter. Ta lisas, et sellise teo eest võib karistada kuni 1200 euro suuruse trahviga.

„Kui on juhtunud liiklusõnnetus, kus teise sõiduki omanikku kohal ei ole, on mõistlik helistada 112 ja teavitad juhtunust häirekeskust. Edasi tuleb käituda sealt saadud juhiste järgi ning kindlasti mitte lahkuda õnnetuskohalt enne loa saamist,” rääkis Tohter.

Tohteri sõnul tuleks liiklusega seoses üle korrata, et liikluses võib meil olla teatud olukordades eesõigus, kuid õnnetuse ärahoidmiseks ja turvalisuse tagamiseks ei pea oma eesõigust alati realiseerima, vaid valima käitumisviisi, mis ei ohusta kaasliiklejaid.

„Näiteks paregusel ajal on teed tihti vihmamärjad ja tekkinud libeduse oht. Kui jalakäija soovib teed ületada ülekäigurajal, peab ka tema esmalt veenduma, ka läheneval sõidukil on võimalik enne ülekäigurada seisma jääda või pole seda liiklusolude tõttu võimalik teha. Alles siis, kui jalakäija on veendunud, et oma õiguse realiseerimisel ei ohusta ta ennast ega teisi, võiks ta teed ületama asuda. Sama kehtib ka teiste kergliiklusvahendite kohta,” selgitas Tohter.