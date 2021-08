Politsei: kaks inimest sai internetis petta

Politsei alustas läinud nädalal kaks kelmusega seotud kriminaalmeneltust.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Indrek Tohteri sõnul soovis ühel juhul mees osta internetikeskkonnas omale arvutis kasutatavat kaarti ja kandis müüjale ka raha üle, kuid kaupa ei saanud.

Teine kelmus seisnes võõraste isikuandmete kasutamises, mille tõttu sai võimalikus võõraste andmetega laenulepingu sõlmimine ja raha omastamine.

Tohter ütles, et politsei soovitab internetikeskkonnas ostu-müügi tehingut sooritades võimalusel kasutada avalikke andmeid (päring Googles, sotsiaalmeedia päring jne) ja veenduda, et tehingu teine osapool ka päriselt olemas on. „Näiteks kas inimesel on reaalselt toimiv Facebooki konto või on ta varem midagi ostnud-müünud. Lisaks võiks tehingu sooritada nn deposiitkeskkondades, st raha vahetab omanikku alles siis, kui kaup on käes,” ütles Tohter.

Piirkonnavanem tuleas meelde, et tähtsaid isikuandmeid ei tohi jagada ega võimaldada neile juurdepääsu kolmandatel isikutel. Ka oma ID-kaardi kaotamisest tuleb kohe teatada ööpäevaringsele telefoninumbrile 1777 või (+372) 677 3377, et sertifikaatid peatada. Peatatud sertifikaatidega ei saa kasutada e-teenuseid ega anda digiallkirja.