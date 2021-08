Aimar Ventsel: murdumatu slaavi vendlus

12. juulil avaldas Rossiiskaja Gazeta, Vene Föderatsiooni valitsusorganite häälekandja ehk siis kõige ametlikum kõigist ametlikest Venemaa ajalehtedest, Venemaa presidendi Putini artikli „Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest.”

Iseenesest polnud selles pikas ja suhteliselt venivas kirjatükis midagi uut, mida Vladimir Putin poleks juba möödunud aastatel öelnud. Artikli põhisõnum oli, et venelased ja ukrainlased on vennasrahvad, Ukraina ja Venemaa on ühendatud ajalooliste, kultuuriliste ning majanduslike sidemetega ja „Venemaa-vastased” jõud üritavad neid teineteise küljest lahti kangutada. Mõningad analüütikud nägid selles artiklis sõjakuulutust Ukrainale, kui too kohe ennast Venemaa diktaadi alla ei painuta.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!